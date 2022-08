Cani da adottare a Pescara ad agosto: è allarme pitbull

Questo mese non vi presenteremo, come sempre, tre cani da adottare, custoditi con amore dai volontari de La Lega del Cane di Pescara. Vogliamo invece porre l’attenzione su un problema tristemente noto e che in questo periodo è diventato ancor più grave. In città e in provincia la situazione pitbull è fuori controllo: sono sempre più pitbull e simil pitbull, tutti frutto di abbandoni o sequestri.

Sono cani che necessitano di cure e box rinforzati, il che rendono il ricovero piuttosto faticoso. Ecco perché, dei 25 presi in carico da La Lega del Cane di Pescara, 5 pitbull si trovano in pensione a pagamento in provincia di Pescara e 3 nel Teramano.

Le pensioni sono pagate coi fondi dell’associazione, contribuendo al debito. Si potrebbero portare i pitbull in una struttura con posti disponibili, ma qui non riceverebbero le cure necessarie. Questi cani arrivano quasi sempre in canile in condizioni gravi, deturpati fisicamente e psicologicamente. Altri, però, sono sani e prontissimi a essere adottati.

I pitbull adottabili subito al canile di Pescara

Di seguito vi presentiamo i pitbull custoditi attualmente nel canile di Pescara e che sono pronti per essere adottati.

Demon è una rinuncia di proprietà di una signora gravemente malata, il cane non ha mai avuto gravi problemi ed è assolutamente adottabile.

Serena è arrivata in canile piena di cicatrici, con il muso rotto e risaldato male, magrissima e sfinita. Con le persone è un cane fantastico.

Joker è stato abbandonato legato al canile con fratture scomposte risaldate male, per cui ora ha le zampe storte. Non ha particolari problemi.

Matilde proviene da un sequestro, è arrivata magrissima, sporca di feci e profondamente segnata a livello psicologico. Fatica per ora con le interazioni con gli umani.

Demon, Serena, Joker, Matilde e tanti altri cani della stessa razza sono seguiti sia a livello sanitario che educativo per dare loro una seconda chance.

Per chi lo desiderasse, è possibile anche adottare un pitbull a distanza; basta scrivere una mail a legadelcane.pescara@gmail.com.