3 cani “coinquilini” cercano casa: Billy, Goffredo e Trilly pronti a dare amore

Sono 3 i nuovi cani a Pescara in cerca di una famiglia, 3 cuccioloni tutti appartenenti alla stessa proprietaria che è deceduta da qualche mese. I cani – Billy, Goffredo e Trilly – sono in canile da marzo in attesa che qualcuno sia pronto a dargli l’affetto desiderato.

I cani sono affidati alla Lega del Cane di Pescara. Per qualsiasi informazione basta contattare la Lega del Cane di Pescara al numero 351 51 12 429 oppure scrivere alle seguenti mail: info@legadelcanepescara.org e adozioni@legadelcanepescara.org. E ora vi presentiamo meglio i nostri amici a 4 zampe.

Billy

Età: 12 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattia: nessuna

Taglia: media

Storia: Billy è in canile da marzo di quest'anno dopo che la sua proprietaria è deceduta. È un cane di indole dolcissima. Non ha malattie. Non abbaia, non tira al guinzaglio, sarebbe un'ottima compagnia tranquilla anche per una persona anziana. Billy è castrato e con microchip. È un cane di poche pretese, una cuccia morbida, pappa e coccole gli sono sufficienti.

Si lascia manipolare e visitare dal veterinario con estrema facilità. Insomma è il cane perfetto.

Goffredo

Età: 13 anni

Sesso: maschio

Genere: mix yorkshire

Malattia: nessuna

Taglia: piccola

Storia:

Goffredo viveva insieme a Billy. È un cane super affettuoso, ha una zampetta storta, vecchia frattura mai curata, ma lui cammina e corre come qualsiasi altro cane. Va d'accordo con i cani tranquilli.

La sua attività preferita è sdraiarsi pancia all'aria per farsi coccolare

Trilly

Età: 15 anni

Sesso: femmina

Malattia: nessuna

Taglia: piccola

Storia: Trilly è il terzo cane della signora deceduta, e viveva con Billy e Goffredo. È sterilizzata, ama la sua indipendenza, ti segue dappertutto ma non ama le smancerie. Ha bisogno di fidarsi.

Convive bene con qualsiasi cane, ma data l'età e la sua preferenza alla tranquillità non è consigliabile farla stare con altri cuccioli o bambini piccoli.