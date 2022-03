Cani in cerca di un’adozione a Pescara: conosciamo Melody, Nero, Danny e Dylan

Melody, Nero, Danny e Dylan si trovano in canile, custoditi dai volontari della Lega del Cane di Pescara. L’unica cosa che sognano è trovare una famiglia, qualcuno che possa giocare con loro, che possa trattarli bene. Una casa, un tetto sicuro, un po’ di calore.

Conosciamoli meglio i cani che a marzo cercano (ancora) un’adozione.

Melody

Melody è una cucciolona che ormai vive in canile dal lontano 2009. È una delle storiche presenze a cui tutti i volontari sono ormai affezionati. Ha un grave problema neurologico degenerativo che la limita nei movimenti e ha appena superato la torsione gastrica. Per lei si cerca qualcuno che possa amarla incondizionatamente.

Nero

Nero è un altro degli storici presenti in canile, arrivato che era solo un cucciolo ma aveva già subito maltrattamenti. Nero viveva in uno sgabuzzino ed il suo proprietario lo aveva reso pelle ed ossa. Fu adottato poco dopo, ma l’adozione è terminata dopo solo un anno, perché il suo proprietario morì d’infarto. Da allora Nero è tornato in canile e da allora nessun visitatore l’ha mai considerato.

Danny e Dylan

Danny e Dylan sono due fratelli maschi di 3 anni circa, taglia piccola. La proprietaria non può più tenerli e cerca per loro un’adozione.

Chiunque fosse interessato all’adozione, può contattare il numero 351 511 2429.