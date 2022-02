Cani in cerca di adozione: Sky, Egon, Tsunami e Caramella

Sono sempre tanti i cani in cerca di una nuova famiglia e la Lega del Cane di Pescara propone i suoi pets, cuccioli e non, a chiunque abbia voglia di un vero amico. Questo mese vi presentiamo Sky, Egon, Tsunami e Caramella, quattro buoni e dolci, che non dovrebbero crescere in canile, ma conoscere l’affetto reale.

Sky e Egon

Sky e Egon sono due cani pronti a conoscere un nuovo amico, qualcuno che possa prendersi cura di loro con amore e a cui dare affetto incondizionato. Per loro fino ad ora qualche richiesta sfumata e pre-affido non andato bene. Stanno crescendo in canile, ma non dovrebbero!

Tsunami

Tsunami è un maschio di taglia grande. Anche se inizialmente può sembrare diffidente, in realtà Tsunami è meraviglioso. Ama la compagnia ed è sempre attento. Un vero e proprio rubacuori.

Caramella

Caramella ha un anno e mezzo, è sterilizzata ed è dotata di microchip. È timorosa inizialmente, ma in poco tempo di mostra dolce e buonissima.

Per qualsiasi informazione scrivere (no chiamate) sms o via Whatsapp al numero 351 511 2429.