Cani da adottare questo mese a Pescara: conosciamo Beethoven, Niv e Gea

Tutti i cani che si trovano in canile hanno bisogno di amore e di una possibilità. Di avere una famiglia e conoscere le coccole e i giochi spensierati. Questo mese vi presentiamo Beethoven, Niv e Gea attualmente ospiti del canile della Lega del Cane di Pescara.

Beethoven

Beethoven, conosciuto anche come Bì, cerca da diverso tempo una famiglia, la famiglia definitiva. Un cane bello, con un manto bianco e arancio, snello, una taglia media, vaccinato e microchippato. È in ottima salute e ha lo sguardo da grande cucciolo. Va d’accordo con tutti, i gatti li evita, ama stare con gli altri cani e adora fare lunghe passeggiate con gli umani. Nato il 20 novembre 2021, ha poco più di 8 mesi.

Niv

Niv è una cucciola di 7 mesi, un mix pastorella bella dal pelo setoso sfumato dal biondo al bianco brillante. È una canetta solare, molto dolce con le persone, ha molta voglia di conoscere il mondo fuori dal suo box. Niv è una cucciola e si cede sterilizzata e con prassi veterinaria effettuata.

Gea

Gea è una cagnolina trovata per strada (probabilmente abbandonata) che ha appena finito la trafila in Asl ed è entrata in canile. Ha circa 2 anni. Gea è molto intelligente, ha tanta voglia di imparare, è abbastanza attiva ma anche malleabile. Patisce tanto la noia del box, vorrebbe uscire a conoscere il mondo. È brava al guinzaglio ed elegante. Si cede sterilizzata e con prassi sanitaria effettuata.