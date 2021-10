Adottata da poco, non ha microchip

Nella serata di ieri, 10 ottobre, attorno alle ore 20 si è smarrita Emma, una cucciola di 5 mesi.

Bianca e nera, di taglia piccola – circa 10 kg – Emma è stata adottata da pochi giorni.

Stava passeggiando con la persona che l’ha adottata ma, a seguito di un incidente, si è dileguata da via Luisa D’Annunzio, parco d’Avalos ed è corsa in direzione dello stabilimento La Playa. Da qui si sono perse le tracce. Potrebbe essersi diretta a nord, verso il Ponte del mare, o a sud in direzione Francavilla.

Emma è dotata di collare e pettorina di colore verde, ha ancora il guinzaglio attaccato. Tuttavia non ha medaglietta e nemmeno il microchip.

Chiunque avvistasse la cagnolina Emma (in foto) è pregato di contattare immediatamente i numeri: 3894695709 – 3314817523.