Cane corso femmina da dicembre rinchiusa in un box del canile sanitario: si cerca un’adozione

Si cerca un’adozione piuttosto urgente per un cane corso femmina, che da dicembre si trova rinchiusa in un box del canile sanitario. Nonostante sia bloccata in un posto dove sarebbe dovuta stare per il minor tempo possibile, continua a mantenere il suo carattere docile, buono ed è in costante ricerca di coccole.

Attualmente non si conosce la sua destinazione, precedentemente sarebbe dovuta andare al canile di via Raiale ormai chiuso. E proprio i volontari della Lega del cane di Pescara se ne stanno occupando, facendo luce su questo cane corso femmina affinché possa trovare una casa in tempi brevi, visto che non si riescono a rintracciare gli effettivi proprietari.

Verrà affidata previo controllo e preaffido, dopo aver fatto tutte le valutazioni di compatibilità. Per informazioni via Whatsapp contattare il numero 3496037050.