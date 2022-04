Giovane american staffordshire, trovato in Abruzzo, cerca casa

È stato ritrovato in Abruzzo, da solo, mentre vagava smarrito. Brad è un giovane derivato american staffordshire, nato probabilmente nel 2019. È stato soccorso dalle volontarie abruzzesi, che hanno constatato un grave prolasso rettale. Grazie a una rete di mamme a distanza, Brad è stato curato e messo in sicurezza.

Nonostante i suoi problemi, ora Brad gode di ottima salute, è un cane gioioso, dinamico e affettuoso con le persone. È abituato a lasciarsi condurre al guinzaglio e risponde perfettamente ai comandi.

È già vaccinato e dotato di microchip, sarà affidato sterilizzato a chi intenderà occuparsi di lui a vita. Per Brad si cerca una famiglia che ami la razza, in grado di instaurare un rapporto di reciproca fiducia facendolo sentire finalmente parte integrante di un nucleo familiare. Brad è incompatibile con i gatti.

Per adozioni o informazioni, Brad è visibile in canile a Roma nord zona Cassia La Storta ma per una buona adozione si valutano anche richieste altrove.

Per informazioni contattare via Whatsapp il numero 340 5928694.