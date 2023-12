Brad, recuperato in fin di vita nelle campagne pescaresi, cerca disperatamente una famiglia

Brad è un simil amstaff di 4 anni molto affettuoso e bravissimo con le persone. Senza contatto umano soffre. Eppure a lui è stata destinata una vita di maltrattamenti.

Niente coccole o giochi: è stato recuperato in fin di vita nelle campagne pescaresi e da due anni viva in un box all’interno di una pensione. Lì ogni giorno è uguale a quello precedente. Non ci sono stimoli, poche speranze. Per questo Brad è stanco, triste. A lui serve solo una famiglia, un amico fedele che lo tratti bene, che gli dia calore umano e un giaciglio morbido.

Va d’accordo con le femmine, con prova d’obbligo di compatibilità, non ama i gatti.

Attualmente si trova in pensione a Terni, ma è adottabile in tutto il centro nord Italia.

Per informazioni basta mandare un messaggio Whatsapp con nome, città di appartenenza e il nome di Brad per essere ricontattati. Il numero è 3202589707.