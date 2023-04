Bocconi avvelenati a Cepagatti: vittima un cagnolino

È stata segnalata la presenza di bocconi avvelenati nella zona centrale di Cepagatti. La segnalazione è stata registrata e pubblicata prontamente dalla pagina Facebook locale Cepagatti News LiberaMente informati, che raccomanda massima attenzione ai proprietari di cani.

Nei giorni scorsi è stata registrata, infatti, la morte di una cagnolina, deceduta dopo 6 giorni di agonia.

Pur non conoscendo la zona esatta in cui si trovano i bocconi avvelenati, si presume che sia quella frequentata dalla cagnolina morta nei giorni scorsi, quella di via Varattiera, alle spalle del parco pubblico Santuccione.

Un fenomeno che, purtroppo, si ripete frequentemente in molte località, sia nei piccoli paesi che nelle città più grandi, come la stessa Pescara.

Motivo per cui si raccomanda sempre la massima attenzione e controllare sempre ciò che ingeriscono gli amici a quattro zampe quando si va a passeggio.