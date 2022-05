Bocconi avvelenati per cani in via Aterno e dintorni: la segnalazione corre sui social

Lungo via Aterno e dintorni – via Ilaria Alpi e via Tronto – sono stati rilevati dei bocconi avvelanti destinati ai cani. A segnalarlo sono diversi utenti su Facebook attraverso i gruppi di soccorso e aiuto animali. Ad oggi sembra che già quattro cani padronali abbiano perso la vita. Alcuni sono stati ricoverati nelle cliniche veterinarie e sono in condizioni gravi. Sono stati affissi manifesti e cartelli lungo la zona di pericolo, ma si richiede ai padroni di prestare massima attenzione, in particolar modo nell’area di sgambamento cani.

Ricordiamo che, per rendere più facile e imminente la diffusione di tali pericoli, esiste l’app Pet Danger, per segnalare ai padroni le mortali polpette avvelenate destinate ai pets.