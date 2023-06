In spiaggia torna l'airone, la gioia di Masci: "Giusto in tempo per l'inizio della stagione estiva"

A poco più di un anno di distanza (la volta precedente risaliva al maggio 2022) un bellissimo esemplare di airone è stato nuovamente fotografato mentre si aggirava all'alba lungo la spiaggia del mare Adriatico, a Pescara, camminando sulla battigia e svolazzando tra gli scogli. Ne dà notizia sui suoi canali social il sindaco Carlo Masci, spiegando che l'uccello è stato avvistato nella mattinata di giovedì 1° giugno alle ore 5.30, e qualcuno l'ha immortalato "con quel sole infuocato che si affacciava per illuminare un nuovo giorno".

Si è rinnovato, dunque, questo meraviglioso spettacolo, con Masci che ha concluso: "Anche quest'anno il nostro amico airone è venuto a trovarci per dare inizio alla stagione estiva. Una passeggiata nel nostro mare Bandiera Blu prima di riprendere il volo". Va tuttavia precisato che già un mese fa un piccolo airone era stato scovato da un cittadino, ma in quel caso l'animale si trovava nelle acque fra il nuovo braccio del molo e i trabocchi del porto, senza contare che era stato filmato quando il sole era ormai già alto in cielo.