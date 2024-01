Aggressioni di cani su cani, servono normative adeguate: l’associazione L’altra parte del guinzaglio lancia un ulteriore allarme

È ormai piuttosto comune leggere, o assistere, all’ennesimo episodio di aggressione di un cane su un altro cane. E spesso l’aggredito ne resta gravemente ferito o rischia la morte. Servono adeguate normative, sanzioni ma anche controlli e, innanzitutto, prevenzione.

Dopo l’aggressione avvenuta, pochi giorni fa a Montesilvano, ai danni di un meticcio, torna a intervenire l’associazione L’altra parte del guinzaglio odv, per riportare l’attenzione su questo orribile fenomeno.

Nata nel 2023, l’associazione L’altra parte del guinzaglio odv, dà voce a chi ha perso il proprio cane in maniera ingiusta e violenta. Le aggressioni canine sono in continua ascesa: si contano 70.000 casi l’anno in Italia, un numero enorme. Mancano adeguate normative, un problema che mette a repentaglio l’incolumità delle persone e degli altri animali d’affezione.

Analizzando la straordinaria mole di informazioni raccolte, le aggressioni più frequenti avvengono a causa di custodie irresponsabili di cani potenzialmente pericolosi (ossia condotti senza guinzaglio, oppure sfuggiti dalle abitazioni, o ancora sguinzagliati durante la passeggiata) su suolo pubblico, in centro città, nelle zone urbane. La cronaca ultimamente ha riportato episodi gravi di aggressioni anche alle persone nelle abitazioni, a podisti, ciclisti.

Alla radice di queste vere e proprie tragedie troviamo i proprietari di cani non informati e formati sulla attitudine di razza del proprio cane; proprietari che non hanno seguito un percorso di educazione e addestramento insieme al loro cane, che affidano la conduzione a familiari incapaci di gestire il cane, che non hanno stipulato un'adeguata assicurazione e non hanno dotato il cane di microchip.

Inoltre, la scarsa informazione da parte dei proprietari sulle caratteristiche di razza e sulle esigenze etologiche dell’animale genera altri allarmanti fenomeni: l’abbandono e la rinuncia di proprietà. Il cucciolo acquistato o adottato con superficialità e inconsapevolezza, una volta divenuto adulto si rivela troppo impegnativo e finisce a passare la sua vita dietro le sbarre di un canile con la scarsa probabilità di venir adottato e con un costo importante per tutta la collettività.

Questa situazione di mancanza di prevenzione, assenza di controllo e di sanzioni, di superficialità e de-responsabilizzazione dei proprietari genera il dilagare di questi fenomeni aggressivi tanto da indurre molti proprietari di cani a ridurre tempo e qualità delle uscite con i propri amici a quattro zampe nel timore di incontrare cani incustoditi e potenzialmente pericolosi.

A questo punto è necessario interrogarsi su cosa possiamo fare per arginare e contrastare il fenomeno. Cosa possono fare le Istituzioni? Quanti altri cani devono finire dietro le sbarre di un canile? Quante altre vittime dobbiamo piangere affinché si sveglino le coscienze?

Alla luce di questo è necessario che le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti intervengano per:

Istituire percorsi obbligatori per i detentori di cani (in particolare di quelli con attitudine di razza e mole importanti) di frequentare prima dell’adozione e entro i 3 mesi dall’adozione dell’animale.

Organizzare campagne di sensibilizzazione verso la cittadinanza per promuovere adozioni consapevoli e custodie responsabili.

Promuovere la lotta al randagismo e all’abbandono (molti cani ritenuti troppo impegnativi vengono abbandonati o lasciati in canile).

Promuovere campagne per la registrazione degli animali presso l’anagrafe canina.

Promuovere la sterilizzazione.

Garantire un controllo reale delle custodie dei cani, specie di quelli con attitudine di razza e con mole importanti, tali da poterli considerare potenzialmente pericolosi.

Mettere in atto tutte le azioni necessarie per poter ridurre al più presto e il più possibile il fenomeno delle aggressioni.

Emanazione di una disciplina normativa organica che vada a tutelare l’incolumità pubblica e il benessere degli animali, tracciando per ogni soggetto le specifiche responsabilità.

L'associazione L’altra parte del guinzaglio odv non demonizza nessuna razza canina ma mette in evidenza come si renda necessaria una valutazione oggettiva del potenziale dei cani, dei danni provocati da gestioni superficiali e irresponsabili, dei danni sociali che queste aggressioni causano.