Adozioni cani: gli amici a quattro zampe in cerca di casa questo mese

Anche questo mese ci occupiamo di adozioni di cani che, per svariate ragioni, si trovano in canile a Pescara e sono stati segnalati sulle pagine social dalla Lega del Cane. Chi è in cerca di compagnia e desidera condividere la propria vita con un pet, potrà trovare un amico vero, sensibile e peloso!

Vi presentiamo Shadi, timida e sempre in cerca di coccole, e una mamma con tutti i suoi meravigliosi cuccioli.

Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 351 5112429 o rivolgersi direttamente alla Lega del Cane di Pescara.

Shadi

Shadi ha meno di 3 anni ed è sterilizzata. Si trova in canile da gennaio e ha una displasia su una delle zampe posteriori. Sarà operata, necessita di una protesi, e le spese dell’operazione, anche in caso di affido anticipato, saranno coperte dal canile. Timida e coccolona, va considerata come un membro della famiglia, una alleata in casa e fuori casa. Da evitare adozioni con catena, per fare la guardia e per tenere il cane esclusivamente in giardino.

Cuccioli e mamma in cerca di casa

Una mamma e la sua cucciolata – maschi e femmine - sono in cerca di casa. Si trovano in provincia di Pescara ma sono adottabili in tutto il centro nord. I piccolini hanno circa due mesi e sono una futura taglia piccola. Verranno affidati previa visita di pre-affido e con obbligo di sterilizzazione-castrazione.