Adozioni cani a Pescara: gli amici a 4 zampe in cerca di famiglia

Insieme alla Lega del Cane di Pescara ogni mese pubblichiamo gli amici a 4 zampe che cercano una nuova amorevole famiglia.

Ogni cane ha la sua storia, ma tutti stanno bene e sono in cerca di amore. Per qualsiasi informazione basta contattare la Lega del Cane di Pescara al numero 351 51 12 429 oppure scrivere alle seguenti mail: info@legadelcanepescara.org e adozioni@legadelcanepescara.org. Ma conosciamo meglio i 3 cani in cerca di casa di questo mese.

Stellina

Età: 8 anni circa

Sesso: femmina

Genere: mix pitbull

Malattia: nessuna

Taglia: media

Storia: la storia di Stellina è davvero molto triste. Viveva con un altro cane, Tyson, in un box all’interno di uno sgabuzzino, sempre al buio e tra le loro feci. Servivano solamente a sfornare cuccioli da rivendere. Il proprietario è andato in carcere e la moglie ha fatto rinuncia di proprietà. Arrivati in canile già da qualche anno erano entrambi magrissimi, Stellina nello specifico aveva diversi tumori mammari, che le sono stati asportati ed ora gode di ottima salute. Non va d'accordo con altri animali se non con il suo Tyson.

È molto tranquilla e ovviamente si affida solo a una persona esperte della razza.

Stellina è sterilizzata, microchippata e vaccinata.

Caos

Età: 4 anni circa

Sesso: maschio

Genere: mix pitbull

Malattia: nessuna

Taglia: media

Storia: è stato trovato al cancello del canile circa 2 anni fa e da allora è con la Lega del Cane. Caos non ha problemi con le femmine, è energico ed esuberante.

Ha la sfortuna di essere nero e meticcio di pitbull cioè chance di adozione vicine allo zero.

Melinda

Età: 3 anni

Sesso: femmina

Genere: mix pitbull

Malattia: in salute.

Taglia: media

Storia: è una cagnolina dolcissima e lega molto con le persone ma ha i suoi tempi. Quando i visitatori arrivano in canile e si fermano davanti al suo box lei si intimorisce, ringhia e si allontana, e automaticamente viene scartata. E invece, rispettando i suoi tempi, tutti noterebbero che è un cane fedele e meraviglioso, che ama le coccole e il contatto, come tutti i pitbull. Melinda è discreta, bravissima al guinzaglio, sterilizzata, vaccinata e microchippata.