I cani in cerca di casa a Pescara: una famiglia per Ugo, Bowie e Joker

In cerca di un fidato compagno a quattro zampe? A Pescara ci sono diversi cani in cerca di una casa, di una famiglia che può dare amore e riceverne infinitamente. La Lega del Cane ci segnala tre cani pronti per essere adottati e che non vedono l’ora di conoscere nuovi umani.

Ugo

Età: 13 circa

Sesso: Maschio

Genere: Mix pastore tedesco

Malattia: Ipovedente ma completamente autonomo

Taglia: Grande

Storia: Viveva in strada con il suo padrone ma dava "fastidio" e quindi il suo destino è stato quello di finire in canile. È da noi dal 2017.

È un cane molto ubbidiente, all'inizio ritrovarsi in un box non è stato facile per lui abituato alla libertà assoluta ma col tempo si è rassegnato. Bravo al guinzaglio. No convivenza con altri cani maschi.

Bowie

Età: 18 mesi

Sesso: Maschio

Genere: Meticcio

Malattia: Nessuna

Taglia: Media (18kg)

Storia: Arrivato da cucciolo con i suoi 4 fratelli, proprio a ridosso del lockdown, quindi canile chiuso al pubblico, zero visite = zero adozioni. I cuccioli sono cresciuti e con fatica ne abbiamo dati 4, Bowie è ancora con noi. È arrivato a Marzo 2020, aveva 2 mesi circa.

È un cane molto vivace ma che convive bene con i suoi simili. Come tutti i cani cresciuti in canile ha delle paure, e per questo sta facendo un percorso con un'istruttrice cinofila. Adatto a famiglie dinamiche e disposte a continuare l'educazione con istruttore anche dopo l'adozione.

Joker

Età: 7 anni

Sesso: Maschio

Genere: Mix molosso

Malattia: Nessuna

Taglia: Medio/contenuta

Storia: L'abbiamo trovato abbandonato legato davanti al nostro canile in condizioni critiche. Portato subito dal veterinario è tornato in salute e da allora è con noi (2019).

È un cane mite nonostante l'aspetto che può ingannare, è un grande coccolone e adora, o meglio, ha un'ossessione per la sua pallina che non abbandona mai. No convivenza con altri cani maschi.

Castrato.