Adozioni di maggio: conosciamo i cani Paco, Tommy e Tsunami

Anche questo mese vi presentiamo tre cani che attendono di ricevere il calore umano di una famiglia amorevole e attenta. Attualmente si trovano nel canile di Pescara, in via Raiale, e aspettano ansiosamente un’adozione consapevole. Vi presentiamo Paco, Tommy e Tsunami.

Paco

Paco è arrivato in canile dopo un sequestro. La sua è la storia di un cane recluso, che ha vissuto tutta la sua breve vita in una taverna di una casa senza mai uscire. Dopo una segnalazione, è stato finalmente liberato dalla sua agonia. Appena. arrivato era palesemente non abituato all'interazione con l'uomo o con i suoi simili. Piano piano sta migliorando, ora va anche al guinzaglio in passeggiata

Tommy

Tommy è un breton di 13 anni, molto arzillo e una vita tutt’altro che facile. Ha trascorso i suoi anni chiuso in uno sgabuzzino buio e sporco in mezzo alla città, per di più legato ad una catena. Una persona ha segnalato il suo stato alle guardie zoofile e Tommy è stato salvato. Dopo qualche mese in pensione, è giunto in canile. Attende di conoscere la sua prima vera famiglia.

Tsunami

Tsunami è il più piccolo di questo gruppo. Ha poco meno di un anno ed è una taglia grande. È un cane elegante e giocherellone.

Per qualsiasi informazione, scrivere al numero di telefono 351 511 2429.