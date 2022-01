Adozioni canine: i pets in cerca di una casa di questo mese

Inizia un nuovo anno ma i volontari della Lega del Cane di Pescara continuano a prendersi cura dei vecchi e nuovi arrivati. Sono i cani che cercano una casa per la prima volta o una nuova famiglia che possa accudirli come figli. Oggi vi presentiamo Prince, Jago e una coppia di fratellini di due mesi, due giovanissimi pitbull che cercano un’adozione.

Prince

Prince è un cane che è stato abbandonato un mese fa sul lungo fiume. È stato ritrovato con una doppia frattura di investimento. A lui ha provveduto una brava persona senza fissa dimora, che lo ha sfamato in questo periodo ma nel frattempo le fratture si sono saldate male, causando una forte zoppìa anteriore e una deformazione ossea posteriore. Al momento si trova in una pensione temporanea, visto che non c’è posto in canile e il team di ortopedici dell'Ospedale Veterinario H24 ha stabilito che potrà essere operato appena la calcificazione sarà terminata per far sì che non resti zoppo e possa usare entrambe le zampe nel migliore dei modi possibili.

Prince è una taglia grande di circa 8 mesi, è molto dolce ed equilibrato e cerca una casa.

Jago

Jago ha circa 2 anni e mezzo, è un meticcio di taglia piccola (7kg circa) ed è microchippato. È affettuoso e deciso, è sempre attento a tutto, è docile e tranquillo in casa, rispettoso degli ambienti. È gioioso e cerca sempre compagnia.

Fuori casa è energico ed esplora il territorio, ama le lunghe passeggiate al guinzaglio, interagisce con gli altri cani ed è pieno di energie.

Fratelli pitbull

Al momento la Lega del Cane di Pescara si occupa di una coppia di pitbull, due cuccioli di circa due mesi, fratelli in cerca di amore. Uno dei due ha un lieve problema cardiaco, che potrebbe anche risolversi con la crescita. In ogni caso necessitano visite future più approfondite.

Per qualsiasi informazione mettersi in contatto con la Lega del Cane di Pescara o scrivere al numero 351 511 2429.