Berlino cerca casa, aiutiamolo a trovare una famiglia [FOTO]

Si chiama Berlino, è un incrocio pitbull di 2 anni e ha avuto finora due richieste di adozione, che però non sono state accolte. Attualmente, per motivi delicati, i volontari lo hanno preso in custodia e lo manterranno in affido fino a quando non troverà una nuova famiglia. Berlino era molto amato dal suo giovane padrone, ma si è dovuto separare da lui e adesso cerca casa. Ha un carattere mite, è molto giocherellone, va al guinzaglio ed è dotato di pettorina.

Viene descritto come un cane socializzato ed amante dei bambini, con una taglia più contenuta rispetto alla media. È inoltre abituato a stare in appartamento. Prassi sanitaria fatta. Compatibile con cani femmina. Berlino si trova in provincia di Pescara e, preferibilmente, dovrebbe restare in Abruzzo, ma si valutano soluzioni anche fuori regione. Informazioni soltanto al numero di telefonino cellulare 392/6961595 (Stefania Barone Vol, responsabile della delegazione Enpa di Spoltore).