Adotta un nonno, la campagna natalizia della Lega del Cane per promuovere l’adozione di cani anziani in canile

Anche quest’anno torna la campagna promossa da Lndc Animal Protection “Adotta un nonno”. L’iniziativa serve a promuovere l'adozione di cani anziani in canile rivolgendosi alla sezione Lega del cane più vicina a casa.

La storica Associazione di protezione animali e una delle più autorevoli aziende italiane di mangimi cruelty free tornano a promuovere l’adozione dei cani anziani dal canile, offrendo un aiuto concreto a chi deciderà di portarli a casa con sé.

I cani anziani, dai 10 anni in su, spesso non hanno mai conosciuto il calore di una casa. Lasciati soli o ceduti, spesso abbandonati proprio a causa della loro età avanzata, meritano un’occasione.

Ogni cane anziano ha una storia diversa e ognuno di loro è meritevole di una casa e una famiglia. Nessuno di loro dovrebbe trascorrere la propria vecchiaia in canile perché, anche se amati e coccolati dai volontari Lndc Animal Protection, meritano la sicurezza, l’amore e la dedizione di una famiglia che scelga di vivere insieme a loro gli ultimi felici anni che gli restano, in pace.

La campagna natalizia #adottaunnonno serve a incentivare gli aspiranti adottanti e facilitare loro il compito nel prendersi cura di questi dolcissimi nonnetti in cerca di amore. Al fianco dell’Associazione c’è Nutrix Più, la storica azienda italiana dal 1954 specialista dell’alimentazione naturale dedicata ai nostri compagni di vita a quattro zampe.

A partire dal 1° dicembre 2023, sino al 31 gennaio 2024 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di Lndc Animal Protection, l’azienda Nutrix Più metterà a disposizione gratuitamente per un anno una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. Anche un “nonnino” può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l’anno che verrà siano davvero all’insegna dell’amore e della solidarietà.

Basta poco per fare la differenza. Per adottare un cane anziano è possibile rivolgersi alla sede della Lega del Cane di Pescara, dove i volontari sono sempre pronti ad aiutare, nonostante questo difficile periodo per il canile di via Raiale. In alternativa è possibile cercare la sede più vicina, consultabile a questo link (https://www.lndcanimalprotection.org/chi-siamo/#le-nostre-sedi).