"Adotta un nonno", l'iniziativa per dare il calore di una casa e di una famiglia ai cani anziani

"Adotta un nonno" e "Adottate non comprate".

Questi i nomi delle due iniziative promosse dall'assessore comunale di Pescara alla Tutela del Mondo Animale, Nicoletta Di Nisio, in collaborazione con la Lega nazionale per la difesa del cane in questo Natale 2021.

L'obiettivo della prima campagna è quello di sensibilizzare la cittadinanza all’adozione di un amico a 4 zampe anziano.

Un'iniziativa per incentivare l’adozione dei cani senior, con 10 anni o oltre, interamente dedicata ai veterani dei canili, ai cani che almeno una volta nella vita dovrebbero conoscere il calore di una casa e che prevede la fornitura di cibo gratuita per un anno per chi adotta un cane anziano da un canile gestito dalla Lndc - Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara, grazie alla collaborazione con Nutrix Più.

"Adottate non comprate" invece prevede una serie di incontri formativi gratuiti per la cittadinanza incentrati su due argomenti: sul corretto rapporto da tenere con i nostri amici animali a cui seguiranno altri incontri ma specifici per i proprietari di pitbull, animali che sono sempre più numerosi sia in città che nel canile. Viene rivolto un invito a tutti coloro che hanno intenzione di accogliere un cane in casa a pensare a questa opportunità. Chiunque ha adottato un cane adulto può testimoniare che anche loro sono capaci di affezionarsi almeno quanto un cucciolo, o forse anche di più. Anche un “nonnino” può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l’anno che verrà siano davvero all’insegna dell’amore e della solidarietà. Ci si potrà rivolgere agli stand informativi che saranno ogni fine settimana in via Roma, angolo via Nicola Fabrizi

«La campagna #AdottaunNonno è un’iniziativa davvero importante che ho voluto patrocinare con convinzione per cercare di offrire un’occasione ai cani più vulnerabili al freddo che sta per arrivare», dice l’assessore alla Tutela del Mondo Animale, Nicoletta Di Nisio, «nel canile municipale ci sono tanti cani anziani che da anni aspettano di poter trovare una famiglia per poter passare i loro ultimi anni di vita in un ambiente più caldo e confortevole di quello del rifugio. Grazie agli stand informativi, i cittadini potranno chiedere maggiori informazioni e avvicinarsi al mondo che ruota intorno al canile e ai suoi ospiti».

«Ringrazio l’assessore Di Nisio e il Comune per lo spazio che ci hanno concesso e per i progetti che stiamo mettendo in cantiere», afferma Paola Canonico, presidente Lndc Pescara, «oltre a questa campagna, infatti, abbiamo concordato una serie di altri interventi in collaborazione con il Comune per migliorare la convivenza tra i cittadini e gli altri animali. Verranno organizzati infatti degli incontri formativi gratuiti per la cittadinanza sul rapporto con i nostri amici animali e altri incontri specifici per i proprietari di pitbull, sempre più numerosi sia in città che in canile. Vi aspettiamo quindi ogni fine settimana nei nostri stand informativi dove sarà possibile anche lasciare una donazione in cibo o un’offerta per aiutare i cani e i gatti di cui ci prendiamo cura».