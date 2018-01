Serie D femminile: la Volley Penne conquista il secondo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Domenica 7 gennaio la serie D del volley femminile è tornata sui campi dopo la pausa natalizia e sulla carta per l’ASD Volley Penne la sfida non era delle più semplici: scontro diretto in casa con la Teate Volley, che fino a quel momento aveva dominato la classifica assieme all’Ortona e alle stesse ragazze del capoluogo vestino.

Fischio d’inizio alle ore 17 e già dai primi minuti pare evidente che il match avrà breve durata: il sestetto di coach Perilli, infatti, non lascia scampo alle rivali, svolgendo una partita senza quasi alcuna sbavatura, rivelandosi efficace in tutti i fondamentali, con ottime esecuzioni in attacco, difesa e ricezione. Pare dunque evidente la battuta d’arresto della giovanissima squadra chietina, che all’andata aveva però conquistato in casa propria una vittoria contro il Penne per 3-1.

Questi i parziali: 25/17, 25/20 e 25/10, in uno scontro durato circa 65 minuti, che ha permesso dunque di conquistare tre punti fondamentali che faranno credito pieno a sostegno della classifica per l’avvio dei play-off; la vittoria per 3-0 ha riempito di gioia non solo le atlete e la società, ma anche i sostenitori accorsi a tifare al palatenda di Penne.

Le ragazze scenderanno nuovamente in campo durante la trasferta di sabato 16 gennaio alle ore 18 in casa della Nuova Pallavolo Campobasso, già battuta all'andata 3-0 e attualmente al 6° posto in classifica.