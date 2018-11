VIDEO | Vincenzo Olivieri "manichino vivente" in vetrina, la risata è virale

È diventato virale il video pubblicato questa mattina su Facebook, intorno alle ore 13, da Andrea Di Toro durante una diretta con l'amica Barbara Paolone. Il filmato ritrae Vincenzo Olivieri nelle insolite quanto esilaranti vesti di "manichino vivente".

Il noto comico pescarese, infatti, si fa trovare immobile nella vetrina di un negozio d'abbigliamento in viale Bovio, dove per qualche istante finge di essere un manichino prima di "svelare" la sua identità con un più che eloquente "Voccapè!". In molti ovviamente si sono complimentati con Olivieri per questa divertente trovata.