VIDEO | Vincenzo Olivieri, tra comicità e cultura: l'esclusiva intervista per i suoi 60 anni

Reduce del successo dello spettacolo "6 vote 10" che si è tenuto all'Aurum ad agosto per omaggiare i suoi 60 anni, il famoso e stimato comico pescarese racconta gli esordi della sua carriera, iniziata nel 1976 all'interno di alcune radio private. Poi è stata la volta della tv, nel 1978, con i programmi per ragazzi e a seguire le imitazioni e la creazione dei numerosi personaggi che hanno caratterizzato il suo percorso artistico. «L'abruzzesità è tutto per me», commenta, «cerco di difenderla in ogni occasione e di farmi portavoce della cultura abruzzese attraverso la mia comicità ma anche attraverso progetti con i ragazzi».