VIDEO | Sprechi e disservizi di Tua, l'attacco di Pettinari: "Situazione inaccettabile"

Si è tenuta questa mattina, davanti alla sede della Tua, la conferenza stampa indetta dal vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, al fine di sottolineare le carenze strutturali e di servizio del trasporto pubblico locale. All'incontro hanno partecipato anche cittadini e utenti, che hanno sottolineato il mal funzionamento delle corse.

"Spreco di soldi, personale amministrativo in esubero e carenza del personale viaggiante - dice il consigliere regionale - È notizia di questa mattina che circa 12 corse scolastiche sono saltate per mancanza di mezzi e 12 autisti sono stai costretti a rimanere in deposito. In media, in provincia di Pescara e non solo, saltano 10 corse scolastiche al giorno oltre a quelle di linea".