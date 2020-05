VIDEO | Ambulanti e residenti protestano per chiedere la riapertura del mercato di San Giuseppe

Una manifestazione di protesta spontanea e non organizzata è quella che è stata messa in atto dai venditori ambulanti (produttori compresi) del mercato di San Giuseppe a Pescara e dai residenti della zona.

Commercianti e cittadini si sono ritrovati nell'area di via Monti Aurunci dove fino a marzo venivano installate le bancarelle.

A guidare la protesta uno dei venditori, Lorenzo Bosi: «Nel lavoro noi commercianti e produttori del mercato quotidiano di san Giuseppe in via Monti Aurunci a Pescara troviamo la nostra dignità. La stessa dignità di cui l'assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese, vuole privarci non concedendoci la possibilità di lavorare onestamente e con prodotti a km 0. A Pescara si preferisce far vendere pomodori turchi in supermercati chiusi anziché prodotti nostrani all'aperto. Noi vogliamo ripartire e vogliamo lavorare come tutto il resto dell'italia sta già facendo».

Ai venditori si aggiungono le parole dei residenti che parlano di «vergogna» e chiedono a gran voce la riapertura delle vendite del mercato.

