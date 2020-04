VIDEO - Pettinari attacca la Regione: "Soldi per famiglie ed imprese, per ora solo propaganda"

Il consigliere regionale Pettinari attacca la giunta Marsilio in merito ai fondi che saranno messi a disposizione di famiglie ed imprese in Abruzzo per l'emergenza Coronavirus. Il consigliere pentastellato ha spiegato che, ad oggi, si tratta fondamentalmente di annunci di propaganda senza alcun tempo certo e con delibere che, in alcuni casi, soffrirebbero di grosse imprecisioni e vizi impedendo l'accesso ai bandi per tutti i cittadini.

Sulla questione del bollo auto sospeso, Pettinari sottolinea che in realtà solo i pagamenti da marzo a maggio 2020 saranno sospesi, mentre chi deve pagare il bollo da luglio in poi dovrà regolarmente eseguire il pagamento. Sul bando per le imprese che prevede un contributo fino a 5000 euro, il consigliere invece fa sapere che dopo l'approvazione della prima delibera manca ancora l'approvazione di quella successiva necessaria all'avvio del bando, con tempi che potrebbero superare anche i 15 20 giorni.

Infine sulla questione del contributo di 1000 euro per le famiglie in difficoltà, Pettinari fa sapere che l'accesso al bando è riservato solo a coloro che hanno un conto corrente, e per accedere alla domanda occorre avere un pc, stampante e scanner oltre a connessione internet. Molte famiglie e cittadini indigenti, e che non hanno persone a cui rivolgersi soprattutto ora con il lockdown ancora attivo, non potranno quindi presentare la domanda. Non vi è invece alcuna esclusione per chi ha condanne definitive penali a proprio carico. Inoltre, non è prevista una graduatoria per la scelta di chi accederà al contributo ma i criteri saranno decisi successivamente, con un'eccessiva discrezionalità personale da parte di chi dovrà erogare i fondi.