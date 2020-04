VIDEO | Pettinari (M5s) attacca centrodestra e centrosinistra: "Basta propaganda ed attacchi al Governo"

Duro affondo del consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Pettinari, del M5s, ne confronti dell'attuale amministrazione regionale e del centrosinistra in merito alla questione della gestione della sanità regionale. Il consigliere pentastellato ha evidenziato come la responsabilità della gestione degli ospedali e della sanità sia esclusivamente di competenza della Regione, e dunque le responsabilità riguardanti i tagli ai posti letto ed ai servizi, oltre alla riorganizzazione e depotenziamento degli ospedali minori, è attribuibile esclusivamente a chi sta governando e chi ha governato negli ultimi dieci anni.

Pettinari, inoltre, attacca il centrodestra parlando di propaganda politica ed elettorale in questo momento di emergenza e di promesse che di fatto, per ora, non sono assolutamente concrete come il fondo di 10 milioni di euro per le piccole imprese ed i 1000 euro a famiglia.