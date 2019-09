VIDEO | Migliaia di persone in strada a Pescara per difendere la Terra dai cambiamenti climatici

Studenti, pensionati, cittadini comuni e decine di associazioni, movimenti e partiti politici hanno aderito allo "Sciopero globale per il clima" in occasione del "Friday of future" lanciato in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema dei cambiamenti climatici e delle politiche di ecosostenibilità per tutelare l'ecosistema globale.

A Pescara, in base alle stime degli organizzatori, circa 5 mila persone hanno sfilato partendo dalla zona della Madonnina per poi raggiungere Piazza Salotto dove ci sono stati gli interventi dei rappresentanti delle associazioni e degli studenti.