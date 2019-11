VIDEO | Patriarca, da falegnameria artigianale nel Pescarese agli arredi per la stazione aerospaziale del New Mexico

A raccontarci la particolare storia di questa realtà aziendale, conosciuta in tutto il mondo, sono Sara e Ilaria Patriarca insieme al papà Vincenzo, fondatore di quella piccola falegnameria artigianale che ben presto è divenuta un marchio riconoscibile a livello internazionale.

Frau, Fendi, Cavalli e Rubelli: sono soltanto alcuni dei brand per conto dei quali l'azienda ha creato mobili di ogni tipo.

"Space Port Virgin" è l'ultimo progetto realizzato in ordine temporale da Patriarca e consiste nella creazione degli arredi posizionati nella sala d'aspetto di una stazione aerospaziale in New Mexico.

Il segreto del loro successo? La professionalità, la curiosità, la creatività e sicuramente l'amore per il proprio lavoro.