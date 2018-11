VIDEO | Ecco come i furbetti del cartellino di Pescara timbravano più volte

I carabinieri della Compagnia di Pescara diffondono uno dei video ripresi dalle telecamere installate di nascosto negli uffici di Provincia e Ambiente spa allo scopo di controllare i cosiddetti "furbetti" del cartellino. Nell'inchiesta condotta dalla Procura di Pescara sono coinvolti 17 dei 21 dipendente totali della società pubblica accusati a vario titolo di peculato, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti ufficiali, truffa aggravata e violazione delle norme sull'ordinamento del lavoro. Per 7 di loro è scattata la misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici.

