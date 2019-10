VIDEO | Avviata la demolizione dello scheletro di cemento sul lungomare di Pescara [FOTO]

Macchine e operai sono entrate ufficialmente in azione questa mattina, martedì 1 ottobre, sul lungomare nord di Pescara per la demolizione dello scheletro di cemento che da oltre 15 anni è lì senza essere mai stato completato.

Dopo che ieri sono state demolite due case che erano alle spalle della struttura adesso è iniziato l'abbattimento del cosiddetto ecomostro partendo dalla parte posteriore dello stesso.

I lavori andranno avanti per una decina di giorni e resta in vigore il divieto di sosta e di fermata in quel tratto di lungomare, la cui corsia lato monte verrà chiusa al traffico nei prossimi giorni quando si passerà alla demolizione della parte anteriore dell'edificio.

