VIDEO | Coronavirus, già contattati quasi 200 cittadini di Pescara dalla Croce Rossa: alcuni hanno diffidato

Sono in totale già circa 170 le persone selezionate a campione dall'Istat contattate dal Comitato di Pescara della Croce Rossa per sottoporsi al test sierologico utile a capire se siano sviluppati gli anticorpi e dunque si sia entrati in contatti con il Covid-19 (Coronavirus).

A raccontare come stia andando questa attività, avviata lunedì 25 maggio, è il presidente Gianluca Desiderio.

Sono 2 le volontarie della Croce Rossa che ogni giorno effettuano circa 80 telefonate, la problematica principale è relativa al fatto che non tutti rispondono alle chiamate.

Tra coloro che invece hanno risposto, soprattutto nei primi giorni, c'èra non poca diffidenza visto che molti hanno temuto si trattasse di un tranello. Proprio oggi sono anche iniziati i prelievi di sangue sui primi cittadini coinvolti in questa valutazione sierologica.

Copyright 2020 Citynews