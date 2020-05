VIDEO - Il consigliere regionale Blasioli torna sulla questione dei nidi e scuole dell'infanzia: "Ancora troppe incognite"

Dare risposte concrete e protocolli sicuri per la riapertura da settembre in poi dei nidi e degli asili abruzzesi. A parlare è il consigliere regionale Pd Blasioli che interviene sui gravi danni economici causati dalla chiusura forzata per il Coronavirus, ed anche per la questione delle regole che dovranno essere seguita una volta scattata la riapertura. Blasioli chiede all'assessore Fioretti ed alla Regione di ampliare i contribuiti economici per le strutture che rischiano di rimanere in ginocchio a causa dei mancati introiti per le rette sospese dei bambini, ed annuncia la presentazione di alcuni emendamenti, da parte dei consiglieri regionali Pd, per migliorare il progetto di legge 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.