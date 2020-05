VIDEO | Ecco come i balneatori di Pescara si organizzano per aprire le spiagge in sicurezza

Dopo l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, sui protocolli di sicurezza da rispettare sia in spiaggia che in acqua i balneatori di Pescara si organizzano per consentire ai bagnanti di usufruire in piena sicurezza del mare.

Ai nostri microfoni Sandro Lemme, storico titolare dello stabilimento balneare La Playa, e Marco Schiavone del Tramonto.

Una stagione estiva sicuramente molto differente rispetto a quelle passate con una serie di regole e disposizioni da dover rispettare. Ma sia Lemme che Schiavone si dicono pronti a organizzarsi nel miglior modo possibile chiedendo un po' di pazienza per organizzarsi alle persone che invitano a vivere con serenità la stagione balneare e il mare.

