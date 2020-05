VIDEO | Bagnini esclusi dai contributi del governo ma pronti alla stagione con le nuove regole

Tra i tanti lavoratori stagionali inclusi dal governo tra coloro che hanno ricevuto un contributo per l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) non ci sono i bagnini.

È forte la delusione da parte di una categoria, quella degli assistenti ai bagnanti, che è prevalentemente composta da giovani che lavorano solo nei 3 mesi estivi.

Ai nostri microfoni Cristian Di Santo, responsabile di Lifeguard-La Compagnia del Mare, spiega lo stato di agitazione del settore del salvamento e le nuove disposizioni che si dovranno rispettare, soprattutto in caso di salvataggi in acqua.

Invece il bagnino Oscar Di Gregorio racconta la sua delusione per il mancato contributo e la preoccupazione per le nuove procedure da dover seguire nella gestione dei bagnanti sia in spiaggia che in mare.

