VIDEO | Cambia anche il ruolo dei bagnini con il Coronavirus, ecco come si preparano gli "Angeli del Mare"

Anche per il ruolo svolto dai bagnini l'ormai imminente stagione balneare 2020 sarà diversa rispetto a quelle del recente passato.

Chi si occupa del salvamento in mare dovrà infatti attenersi alle nuove disposizioni emanate per il rischio contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Ma i giovani che si occupano di questa attività si stanno preparando per essere operativi nel miglior modo possibile. Siamo andati a vedere le esercitazioni degli "Angeli del Mare".

Ai nostri microfoni Antonio Gasparroni, delegato provinciale Fisa (federazione italiana salvamento acquatico) e Francesco Bevilacqua di Formiamo Formazione.

