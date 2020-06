VIDEO | L'assessore Cremonese su nuova disposizione del mercato di via Pepe: "Normative da rispettare"

L'assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese, risponde ai venditori ambulanti che lamentano difficoltà con la nuova disposizione di bancarelle e furgoni del mercato rionale di via Pepe che è tornato pienamente operativo da questa mattina, lunedì 1 giugno.

Cremonese, dopo aver fatto notare come Pescara sia tra le prime città in Italia ad aver riaperto tutti i mercati rionali cittadini, spiega come la nuova disposizione, su una superficie più ampia rispetto al passato, sia dettata dal rispetto delle normative anticontagio da Covid-19 (Coronavirus) attualmente in vigore.

Anche alcuni clienti lamentano come il mercato così strutturato sia più dispersivo e complicato da frequentare.

