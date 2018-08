Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 13.15, in via Lago di Capestrano, nella zona della Strada Pendolo. Per ragioni ancora da chiarire, un'aiuola è improvvisamente andata in fiamme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Pescara, che si sono occupati di spegnere l'incendio. Vi proponiamo le immagini esclusive.