VIDEO | Uomo a spasso con il cavallo sulla pista ciclabile della riviera

Ha destato non poca curiosità un uomo che questa mattina se n'è andato tranquillamente a spasso con un cavallo bianco sulla pista ciclabile della riviera di Pescara. I video girati dagli utenti sono subito diventati virali e si sono diffusi rapidamente da una bacheca all'altra.

Il misterioso cowboy, che a quanto pare sarebbe un turista, ha alternato trotto e galoppo ostentando nonchalance a petto nudo. Inizialmente l'uomo è stato notato nei pressi dello stabilimento balneare "Nettuno", poi si è spostato verso nord: in molti l'hanno avvistato anche al confine con Montesilvano. Ieri invece, secondo alcuni testimoni, la stessa persona si trovava (sempre in sella a un cavallo) sulla spiaggia della Torre di Cerrano.

Uomo a cavallo sulla riviera: ma lo poteva fare?

Al di là del divertimento e dell'ilarità che tale situazione ha generato, c'è stato anche chi si è chiesto: ma tutto ciò era legale? Ebbene, nonostante l'indignazione generale, la risposta sembra essere "Sì": secondo i vigili urbani, infatti, un cavallo può circolare persino nel centro di Pescara (già, proprio così) se è ferrato in maniera corretta e ha i documenti in regola. Questo avviene, molto semplicemente, perchè non esiste una specifica normativa comunale che impedisca di scorrazzare sul territorio insieme a un equino. E quindi via libera a tutti gli aspiranti fantini.