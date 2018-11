VIDEO | Topo scorrazza in pieno centro, il video di una lettrice

Non è la prima volta che i cittadini lanciano l'allarme ratti a Pescara. Ogni tanto infatti arrivano segnalazioni (e immagini) di topi che, soprattutto in pieno centro, scorrazzano per le strade o vengono ritrovati morti.

Stavolta ci occupiamo di via Roma, dove già due anni fa era stato fotografato un topolino senza vita. Ieri (2 novembre) ne è stato beccato un altro che se ne andava tranquillamente in giro nascondendosi tra le bici parcheggiate. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19,30. Pubblichiamo, a tale proposito, il filmato girato da una nostra lettrice.