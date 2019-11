VIDEO | Semaforo di nuova generazione in centro, ecco come funziona

È arrivato il primo semaforo intelligente a Pescara. Installato nei giorni scorsi all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Venezia, va a sostituire l'impianto precedente, che risaliva a 25 anni fa e, dunque, era ormai obsoleto.

L'iniziativa, che si deve al vice sindaco Gianni Santilli, si è concretizzata anche grazie al contributo di Pescara Energia e alla collaborazione dell'assessore alla mobilità, Luigi Albore Mascia.

Come si diceva, il semaforo è di nuova generazione ed è dotato della tecnologia più avanzata. Nei prossimi mesi, come ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci, il Comune provvederà a sostituire 28 semafori in tutta la città.