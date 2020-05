VIDEO | Sanità vestina post Covid, Pettinari chiede chiarezza

Il centro di erogazione servizi dell'area vestina e l'ospedale San Massimo di Penne: sono i due punti cardini dell'interpellanza che sarà presentata al governatore Marco Marsilio dal consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari.

Nello specifico si chiede al presidente e all'assessore Nicoletta Verì quale sarà il futuro dei reparti di ginecologia e gastroenterologia del nosocomio di Penne e come saranno ripristinate le normali attività curative e i servizi in un territorio già esposto a notevoli criticità.

"L'azione amministrativa regionale - spiega il pentastellato Pettinari - è tenuta a rispondere ai cittadini soprattutto in termini di risultati. Questo per non disattendere le aspettative e i bisogni della collettività".