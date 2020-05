Le immagini dell'incendio scoppiato nella giornata di oggi all'interno della pineta dannunziana di Pescara, nel quale sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che sono riuscite a contenere il rogo e domare le fiamme senza che potessero propagarsi alla vegetazione circostante.

Sempre oggi, 25 maggio, in provincia di Pescara i vigili del fuoco hanno eseguito altri tre interventi per incendi di sterpaglie, in particolare a Cepagatti, Città Sant'Angelo ed Alanno.