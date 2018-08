VIDEO | Rissa per schiamazzi a Rancitelli: volano tavoli e sedie, grave un 33enne

Un 33enne nigeriano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in una rissa scoppiata ieri sera nel quartiere Rancitelli. Il giovane, che vive in città con moglie e figli, si sarebbe lamentato con alcune persone che, forse sotto effetto dell'alcol, discutevano ad alta voce in strada davanti a un ristorante sotto casa sua, all'angolo tra via Lago di Capestrano e via Tiburtina.

Quando il 33enne è sceso in strada è scoppiata la rissa: coinvolte almeno una dozzina di persone che hanno usato sedie, tavoli e spranghe. Nel parapiglia il 33enne è stato ferito alla testa. Quando sul posto sono arrivati Polizia e 118, i protagonisti della rissa si erano allontanati: c'era solo l'uomo ferito, a terra.

Il giovane inizialmente non sembrava grave, ma le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. E' stato quindi sottoposto a intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata.