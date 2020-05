Riapre dopo il lockdown il mercato in via Pepe, Masci: "Riprendiamo con impegno e nella massima sicurezza" - VIDEO

Ha riaperto i battenti, come annunciato nei giorni scorsi, il mercato rionale in via Pepe a Pescara. Un mercato profondamente diverso rispetto a quello che hanno conosciuto tutti i pescaresi e coloro che frequentavano le bancarelle prima del lockdown. Sul posto sono presenti 64 esercenti dei circa 250 abituali, tutti del settore alimentare. Le bancarelle ed i furgoni sono stati disposti a debita distanza l'uno dall'altro, ed i clienti potevano accedere ad ogni singolo ambulante due alla volta, con obbligo di mascherina e guanti sia per gli operatori che per i clienti.

Presente la polizia municipale oltre alla protezione civile per le informazioni da fornire ai clienti che sono arrivati e si sono messi responsabilmente a distanza di sicurezza in attesa del proprio turno. Il sindaco Masci ha parlato di un momento importante, con l'amministrazione comunale e gli operatori che hanno profuso il massimo impegno per tornare a riaprire il mercato dopo due mesi di stop per il lockdown, con i cittadini che hanno dimostrato senso di responsabilità: