Ragazza picchiata a Pescara, "Chi l'ha visto" mostra il video dell'aggressione

Nella puntata di questa sera di "Chi l'ha visto" su Rai 3 è stato mostrato il video dell'aggressione subita dalla giovane studentessa univesitaria che nel febbraio del 2017 venne picchiata in piena notte in via Gabriele d'Annnunzio all'incrocio con via Giustino De Cecco a Porta Nuova.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha lanciato un nuovo appello affinché chi abbia visto, possa fornire informazioni o riconosca l'aggressore possa rivolgersi alle forze dell'ordine.

Tutte le informazioni utili sul sito del programma televisivo cliccando su questo LINK.