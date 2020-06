VIDEO | Il centrosinistra chiede una bonifica della città per risolvere il problema dei topi

Un deciso e capillare intervento di derattizzazione a partire della zona del centro di Pescara per poi estenderlo anche al resto del capoluogo adriatico.

È quello che chiede il centrosinistra che annuncia un'interrogazione nel prossimo consiglio comunale.

I consiglieri comunali Mirko Frattarelli, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Giacomo Cuzzi, Marinella Sclocco e Stefania Catalano parlano di città sporca e piena di topi anche alla luce delle numerose segnalazioni che quotidianamente pervengono dai cittadini.

La Catalano inoltre ricorda come il problema topi e ratti fosse stato già segnalato nello scorso febbraio e che a distanza di mesi niente è stato fatto anche per potenziare il servizio offerto da Ambiente spa: «Adesso è necessaria una vera e propria bonifica della città, non basta più una semplice derattizzazione».

