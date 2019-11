Popoli, lupi sbranano cinghiale a due passi dalle abitazioni - VIDEO

Momenti di paura il 31 ottobre scorso a Popoli, dove nelle vicinanze della zona residenziale Peep due lupi hanno sbranato un cinghiale. Un residente ha girato un video che mostra la lotta fra l'ungolato ed i lupi che, però, alla fine hanno avuto la meglio e lo hanno sbranato.

La zona si trova al di sotto di una collina che risale fino alla riserva di Monte Corvo, dove si trova un'area protetta per i lupi controllata dal corpo forestale dello Stato denominata "Centro visita del lupo". Proprio i militari sono intervenuti per rimuovere la carcassa e per tenere lontani i lupi. Apprensione fra i residenti per l'episodio soprattutto per la preoccupazione che, con l'arrivo della stagione invernale, gli animali possano scendere ancora più a valle considerando che nella zona Ppe ci sono anche aree dove i bambini giocano e vivono cani e gatti.

Il video del cinghiale sbranato dai lupi pubblicato su Youtube (ReteAbruzzo Sulmona): https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=zZDk_VH8OQE