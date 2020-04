La denuncia del consigliere Pettinari: "Al Ferro di cavallo e a Fontanelle si continua a spacciare" - VIDEO

Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Pettinari, del M5s, raccoglie le segnalazioni di diversi cittadini che abitano fra Rancitelli e Fontanelle che denunciano il proseguo dell'attività di spaccio di stupefacenti nonostante il decreto del Governo per l'emergenza Coronavirus.

Pettinari riferisce che, in particolare nel Ferro di Cavallo, continua il movimento di tossicodipendenti che arrivano nel complesso popolare per acquistare dosi di droga, formando anche assembramenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per questo, il consigliere chiede maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, nonostante il difficile periodo che li vede impegnati a presidiare tutto il territorio per il rispetto del divieto di allontanamento dalle abitazioni.